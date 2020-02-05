Белоруссия почти договорилась о замене российской нефти

Соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

По его словам, стороны почти договорились, однако Минск предпочел бы беспошлинные поставки, чтобы стоимость казахстанской нефти приблизилась к российской. «Вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны», — пояснил Ляшенко.

Также вице-премьер рассказал, что поставки будут вестись по трубопроводам. Он не уточнил, дала ли на это разрешение Россия, из-за конфликта с которой и потребовалась замена поставщиков.

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Делегация «Белнефтехим» направится в Казахстан для предметных переговоров в четверг, 6 февраля. Ранее на этой неделе ее приезд анонсировал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, который в середине января указывал, что сделка состоится, только если будет выгодна экспортерам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что Россия отказывается предоставить свои нефтепроводы для поставок казахстанской нефти. Он оценил эту ситуацию как странную.

В свою очередь полностью закрыть потребность республики в нефти, причем по конкурентным ценам, во время первого своего визита в Минск пообещал госсекретарь США Майк Помпео.

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