Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти в США

Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года. Об этом свидетельствуют отчеты Управления энергетической информации Минэнерго США за январь-ноябрь прошлого года.

Москва стала вторым экспортером энергоносителей в Соединенные Штаты после Канады. В октябре Вашингтон купил 136,5 миллиона баррелей канадской нефти и топлива. Россия поставила в США 20,9 миллиона баррелей. На третьем месте оказалась Мексика (17 миллионов баррелей), на четвертом — Саудовская Аравия (13,7 миллиона баррелей).

При этом в ноябре Мексика обогнала Россию, поставив в США 21,2 миллиона баррелей нефти. У России Вашингтон купил 19,2 миллиона баррелей.

По данным аналитиков Caracas Capital, экспорт энергоносителей в октябре 2019 года в Соединенные Штаты стал рекордным для Москвы за последние восемь лет, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Отмечается, российской стороне удалось увеличить поставки в США в основном за счет нефтепродуктов. Эксперты пояснили, что в октябре 2019 года они выросли в 2,5 раза (по сравнению с началом года), до 16 миллионов баррелей.

В январе сообщалось, что санкции США помогли заработать российским нефтяным экспортерам в 2019 году. Противодействие Ирану и Венесуэле увеличило мировой спрос на поставки из России, а наибольший вклад в закупки внесли Турция и сами США. В совокупности экспорт сырой нефти принес России, по оценке Центробанка, 121,6 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше, чем в 2018 году. Если бы не санкции США в отношении других экспортеров, снижение оказалось бы более существенным.

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