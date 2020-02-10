В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть

Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83–85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом агентству БелТА рассказал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

По его словам, Москва предложила поставлять нефть по цене на 17 процентов ниже мировой, «только на размер пошлины», при этом российские компании требуют выплаты премий. В случае согласия на выплату таких бонусов цена полностью сравняется с мировой и платить премию в таких условиях первый вице-премьер считает сумасшествием.

Крутой отметил, что раньше Минск платил половину от мировой цены, и тогда премия имела смысл. Он добавил, что крупные российские нефтяные компании способны отказаться от премий и получить выгоду. «Может, не те объемы уже будут, как раньше, но это объемы, которые обеспечат внутренний рынок, какие-то минимальные экспортные контракты», — резюмировал он.

9 февраля Крутой заявил, что Белоруссии не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. «Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам переговоров в Сочи 7 февраля отказалась дать Белоруссии скидку на нефть и собирается продолжить поставки нефти в республику на коммерческих условиях. Российские власти пояснили, что цена на сырье формируется рынком и предоставление скидок Белоруссии потребовало бы введения госрегулирования.

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