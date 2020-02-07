Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть

Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По его словам, поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. «Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не сможем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», — пояснил он, добавив, что цены на сырую нефть формируются рынком, а не регулируются административно.

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Козак отметил, что объемы и цена поставок нефти на белорусские НПЗ будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, а правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями. Он напомнил, что «одна из компаний группы "Русснефть" уже поставляет нефть в Белоруссию на таких условиях».

Ранее в четверг, 6 февраля, Александр Лукашенко объявил о том, что Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти. Белоруссия, по его словам, получила в четыре раза меньше сырья, чем обговаривалось.

Также Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Минск уже начал искать альтернативу: в ближайшее время может быть подписано соглашение с Казахстаном.

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