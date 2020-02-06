Белоруссию предупредили о проблемах из-за России

России и Белоруссии необходимо в ближайшее время договориться об условиях торговли энергоресурсами, иначе это чревато проблемами для белорусской экономики. Об этом предупредил президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти. Его слова приводит «Интерфакс».

«Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми», — сказал он и отметил, что сложившаяся дискуссия между Москвой и Минском очень сложная. По мнению Чакрабарти, Белоруссии необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе это касается и энергоресурсов. Для этого президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно посетить европейские страны, заключил глава ЕБРР. Чакрабарти добавил, что банк способствует привлечению инвестиций в экономику республики, но их объем будет зависеть от хода выполнения реформ в стране.

Материалы по теме «Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

Ранее в четверг, 6 февраля, Александр Лукашенко объявил о том, что Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти. Белоруссия, по его словам, получила в четыре раза меньше сырья, чем обговаривалось.

Также Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Минск уже начал искать альтернативу: в ближайшее время может быть подписано соглашение с Казахстаном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!