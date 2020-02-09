Белоруссия раскрыла новые условия покупки российской нефти

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам. Новые условия соглашения Минска и Москвы раскрыл первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. Об этом в воскресенье, 9 февраля, педедает БЕЛТА.

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По его словам, именно на покупке нефти по полной цене в ходе переговоров неоднократно настаивал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Белоруссии не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Крутой.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам переговоров в Сочи 7 февраля отказалась дать Белоруссии скидку на нефть и собирается продолжить поставки нефти в республику на коммерческих условиях. Российские власти пояснили, что цена на сырье формируется рынком и предоставление скидок Белоруссии потребовало бы введения госрегулирования.

Белоруссия весь 2019 год покупала нефть в среднем с 20-процентным дисконтом по сравнению с общемировыми ценами. Если в среднем стоимость нефти Urals в январе — декабре 2019 года составляла 63,5 доллара за баррель, то Белоруссия покупала ее за 50 долларов. Однако 1 января 2020 года контракт истек, об условиях нового стороны не смогли договориться, поэтому в начале года поставки нефти в республику ненадолго останавливались.

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