Отказ Белоруссии от льгот на российскую нефть объяснили

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман объяснил отказ Минска от льгот на покупку российских нефти и газа. Своим мнением он поделился с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

По словам эксперта, президенту Белоруссии Александру Лукашенко становится неинтересен диалог по интеграции с Россией. «С точки зрения Беларуси — это скорее победа, потому что исчезают риски потери суверенитета», — уточнил он.

Шрайбман добавил, что это решение может оздоровить белорусскую экономику, поскольку зависимость от дешевых российских энергоресурсов связывают с зависимостью наркотической. «В этом смысле плавный отказ от объекта зависимости обычно идет на пользу и может подтолкнуть власть к рыночным реформам, диверсификации внешней торговли и внешней политики», — отметил аналитик.

По его мнению, теперь отношения Минска и Москвы станут прагматичнее.

Ранее 9 февраля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что стране не нужны никакие специальные эксклюзивные условия поставок российских нефти и газа. Он подчеркнул, что Минск хочет совершать покупки по мировым котировкам.

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