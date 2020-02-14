Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время своей поездки в Светлогорск, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, во время своей поездки в Сочи он никого не шантажировал, а только пригрозил забирать недостающую нефть из транзитной трубы. Глава Белоруссии пояснил, что в январе страна получила 500 тысяч тонн нефти. «1,5 миллиона тонн недопоставили», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что Россия все еще не рассчиталась за поставки «грязной нефти», хотя у Белоруссии вышло из строя оборудование и пострадал нефтепровод. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», — добавил Лукашенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!