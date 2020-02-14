В России рассказали о поставках нефти в Белоруссию

Транзит российской нефти через территорию Белоруссии осуществляется в плановом порядке. Об этом рассказал представитель «Транснефти» Игорь Демин, его слова приводит ТАСС. Перебоя в поставках не было.

«Транзит нефти через Белоруссию идет в плановом порядке», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в пятницу, 14 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Лукашенко указал, что Москва еще не компенсировала потери от грязной нефти. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», — констатировал глава республики.

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Тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» с 1 февраля поднялись на 6,6 процента. Белорусская сторона настаивает на значительно большем увеличении, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти, но стороны не пришли к компромиссу. Вернуться к переговорам белорусские власти намерены к лету.

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