Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщается на сайте главы государства.

Стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов.

Ранее в пятницу о состоявшихся телефонных переговорах с российским лидером сообщил Лукашенко. По его словам, Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. Он уточнил, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов.

Последние три года Белоруссия закупала 24 миллиона тонн российской нефти в год, 6 миллионов из которых реэкспортировала, зачисляя в свой бюджет экспортную пошлину. Однако с 2019 года в России реализуется налоговый маневр, в рамках которого к 2024 году планируется обнулить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. При этом налог на добычу сырья повысится.

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