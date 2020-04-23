Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

До конца 2020 года Белоруссия намерена купить 100 тысяч тонн нефти с поставкой по трубопроводу из Польши. О том, что стороны договорились, сообщил РИА Новости источник в нефтяной сфере республики.

По его словам, начало прокачки — это больше логистическая задача, чтобы выработать альтернативу российским трубопроводным поставкам. В дальнейшем объемы могут возрасти.

До этого президент республики Александр Лукашенко утверждал, что прорабатывается вопрос поставок через Польшу американской и саудовской нефти, причем и c использованием нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть идет в Европу. Однако источник отказался назвать продавца сырья, заметив, что ситуация на рынке сейчас непредсказуемая.

В четверг, 23 апреля, министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тариф на прокачку нефти реверсом из Польши. По словам собеседника агентства, «тарифы просто так не устанавливаются», и технически к началу поставок все готово.

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье. Стороны сумели договориться только после того, как нефтяные котировки обрушились более чем в два раза. Конечная цена поставок неизвестная. Белорусская сторона утверждает, что контракты подписаны на уровне четырех долларов за баррель, но величина премий российским компаниям неизвестна.

Ранее стало известно, что Польша полностью остановила покупку российской нефти с поставками по морю. На фоне ценовой войны России и Саудовской Аравии Варшава выбрала сырье из королевства, поскольку оно предложило максимальные с начала века скидки.

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