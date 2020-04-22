Польша отказалась от российской морской нефти

В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии европейские страны выбрали арабское королевство. В частности, Польша в апреле полностью отказалась от российской нефти с поставками по морю, вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light, сообщает Reuters.

По данным трейдеров, в мае поставки из Саудовской Аравии через Гданьск сохранятся на прежнем уровне, так что России, скорее всего, останутся только поставки по трубопроводам, на которые заключены долгосрочные контракты.

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Также в апреле выросли поставки саудовской нефти в Италию, Турцию, Грецию и Францию, которые являются традиционными покупателями российской нефти.

По данным Refinitiv Eikon, продажи нефти Саудовской Аравией Европе в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года. Однако это происходит на фоне беспрецедентного снижения потребности в сырье из-за пандемии коронавируса, а значит, доля Arab Light выросла значительно сильнее.

Причиной такой ситуации стал конфликт России и Саудовской Аравии в начале марта. Москва отказалась от предложения совокупно сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей, а Эр-Рияд не стал продлевать существующую сделку ОПЕК+. Сразу после провала переговоров королевство объявило о резком увеличении добычи и анонсировало рекордные скидки для покупателей.

Несмотря на достигнутые в апреле соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, Саудовская Аравия не изменила свою политику и продолжает предлагать максимальный дисконт покупателям.

Главным следствием ценовой войны, которая идет на фоне остановки мировой экономики и нежелания США ограничивать добычу нефти, стало рекордное превышение предложения над спросом и переполнение хранилищ. Из-за этого стоимость сырья опускается до минимальных значений, а участники рынка в спешном порядке готовятся пойти на дальнейшие сокращения добычи. Российские власти предлагают не паниковать и объясняют произошедшее спекуляцией.

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