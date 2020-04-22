Цена нефти Brent рекордно упала с конца XX века

Цена на нефть Brent опустилась до минимума с конца XX века. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов снизилась на 17,33 процента — до 15,98 доллара за баррель. Последний раз баррель Brent торговался дешевле 16 долларов в 1999 году.

Отмечается, что ситуация начала меняться около 06:00 по московскому времени, тогда баррель Brent достигал 19 долларов, однако затем началось резкое падение.

Стоимость американской нефти WTI также просела. По состоянию на 7:28 по мск баррель WTI стоил 10,34 доллара.

Накануне цены на майский фьючерс на WTI становились отрицательными. Впервые в истории стоимость контракта опустилась до минус 40 долларов за баррель.

Паническая распродажа произошла в последний торговый день перед истечением контракта. Падению цен способствовали негативные настроения из-за переполненности нефтяных хранилищ на фоне низкого спроса в связи с пандемией коронавируса.

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