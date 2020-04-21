Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 3,063 процента, до 24,81 доллара за баррель. Об этом сообщает «Коммерсантъ» во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что ниже 25 долларов стоимость марки упала впервые с 1 апреля. Нефть американской марки WTI выросла в цене до 3,359 процента после падения накануне. По состоянию на 9:50 июльские фьючерсы WTI стоят 21,14 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. 20 апреля в 21:32 по московскому времени цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной. «Да, мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок», — отметил он. По словам Трампа, он верит, что в течение месяца цена на нефть вырастет до 25-28 долларов за баррель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!