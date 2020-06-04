Белоруссия собралась снизить зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость республики от России. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко призвал министров диверсифицировать рынки сбыта для белорусской продукции и таким образом расширять географию привлечения валюты. «Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55 процентов. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал Лукашенко. Белорусский президент отметил, что хотя экономика его страны открытая, все же Минску нужно предпринимать определенные шаги для защиты собственного рынка.

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Александр Лукашенко 3 июня 2020 года отправил в отставку правительство Сергея Румаса. Новым премьер-министром страны стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Весной 2020 года на фоне падения цен на нефть, спровоцированного снижением спроса из-за коронавируса и выходом России и Саудовской Аравии из первой сделки ОПЕК+, Лукашенко уже заявлял, что Белоруссия должна меньше зависеть от «нефтяных игр крупных держав».

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