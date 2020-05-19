США отказались назвать условия поставок нефти в Белоруссию

Американский энергетический трейдер United Energy Trading, который участвует в поставках американской нефти в Белоруссию, отказался раскрыть условия сделки. В пресс-службе компании назвали контракты и бизнес-планы конфиденциальной информацией, сообщает РИА Новости.

«UET Global, LLC не предоставляет открыто запрашиваемую вами информацию», — говорится в ответе на запрос агентства по объемам, цене и датам поставки нефти.

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О контракте на поставку американской нефти в Белоруссию рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он указал, что соглашение стало результатом февральской встречи президента страны Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, но не сообщил никаких других подробностей.

До этого Белоруссия, ранее работавшая только с Россией, купила партии нефти в Азербайджане, Норвегии и Саудовской Аравии. Минск ищет альтернативных поставщиков сырья для своих нефтеперерабатывающих заводов сырья на фоне ценового конфликта с Москвой.

Детали обсуждения поставок Лукашенко и Помпео также остались в тайне, но госсекретарь США на итоговой пресс-конференции пообещал, что при необходимости американские поставщики смогут полностью удовлетворить белорусский спрос.

Поставки американской нефти, вероятно, пойдут через Польшу, с которой Минск уже согласовал условия и тарифы реверсной прокачки сырья по нефтепроводу «Дружба».

19 мая президент России Владимир Путин отказал Лукашенко в желании установить единые тарифы на газ в пределах ЕАЭС, объяснив, что такого уровня интеграции страны пока не достигли.

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