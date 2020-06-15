Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Британская нефтегазовая компания BP предсказала динамику цен на нефть на 30 лет вперед — вплоть до 2050 года, пишет CNBC.

По прогнозам BP, средняя цена барреля нефти североевропейской марки Brent в ближайшие десятилетия будет равняться 55 долларам. Стоимость миллиона британских тепловых единиц (27,9 кубометра) газа на американском хабе Генри в этот же период будет равняться 2,9 доллара.

На момент публикации контракт на баррель нефти Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE стоил 38,5 доллара. Миллион британских тепловых единиц газа с поставкой на хаб Генри стоил на нью-йоркской бирже NYMEX 1,73 доллара.

Прогнозируемые цены на нефть и газ на 27 и 31 процент соответственно ниже показателей, указанных в итоговом отчете BP за 2019 год. По прогнозу компании, пандемия коронавируса и ее последствия ускорят переход мировой экономики на альтернативные источники энергии, в результате чего спрос на нефть и газ снизится, а цены на них упадут.

Сама BP при этом ставит задачу перейти к «чистым нулевым» выбросам к 2050 году. Это означает, что добыча, переработка и потребление топлива не будут сопровождаться выбросом углерода в атмосферу. Так компания стремится сохранить спрос на свою продукцию в меняющихся реалиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!