С начала понедельника, 15 июня, цены на нефть рухнули по отношению к уровню закрытия торгов на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость марки Brent по состоянию на 8:38 по московскому времени опустилась до 37,5 доллара за баррель (минус 3,18 процента), а марки WTI — до 34,61 доллара (минус 4,55 процента).

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Таким образом нефть полностью отыграла назад рост цен, который был связан с продлением максимальных квот в рамках сделки ОПЕК+ на июль. Соответствующее решение участники сделки приняли на прошлых выходных.

Поводом стали опасения по поводу второй волны коронавируса. Увеличение количества новых случаев в США заставило говорить о новых ограничениях в экономике, которые резко ударят по спросу на сырье и вернут угрозу заполнения хранилищ.

Также участники рынка увидели проблему в нежелании Саудовской Аравии и ее партнеров (Кувейт, ОАЭ) продлевать на июль добровольно взятые на себя обязательства. В июне они дополнительно убрали с рынка 1,18 миллиона баррелей в сутки.

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