В США скопилось рекордно много нефти

В хранилищах США скопилось рекордно много нефти — коммерческие запасы увеличились на 1,1 процента — до 538,1 миллиона баррелей — за неделю с 30 мая по 5 июня, свидетельствуют данные национального Управления энергетической информации (EIA).

Согласно им, за неделю запасы пополнились на 5,7 миллиона баррелей. Нынешние показатели являются рекордными с 1982 года, когда власти начали вести статистику. Они на 14 превышают средний уровень за последние пять лет. Прошлогодний уровень превышен на 10,8 процента.

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Также выросли запасы топлива в Стратегическом нефтяном резерве. На данный момент там находится 650 миллионов баррелей, что на 2,2 миллиона (или на 0,3 процента) больше, чем было неделей ранее. Резерв был создан в 1972 году после мирового энергетического кризиса, вызванного отказом арабских стран продавать нефть США и их союзникам.

Переполненность хранилищ стала одной из главных причин падения котировок нефти марки WTI до отрицательных величин в апреле. На последней торговой сессии по майскому фьючерсному контракту цена опускалась до минус 40 долларов за баррель, что привело к большим убыткам многих торговцев, в том числе российских спекулянтов, торговавших расчетными «зеркальными» контрактами на Московской бирже.

Сообщение EIA не привело снижению котировок. На момент публикации баррель WTI стоил 39 долларов, что на 0,3 процента больше, чем при закрытии предыдущей сессии.

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