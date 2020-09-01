Белоруссия задумалась о покупке российской нефти

Белоруссия задумалась о покупке нефти у России. Как передает ТАСС, речь идет о партии в 1,4 миллиона тонн. В концерне «Белнефтехим» уточнили, что в сентябре страна ожидает поставку в 1,6 миллиона тонн нефти, большая часть сырья будет российской.

Ранее, в конце августа, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что в сентябре по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию собираются поставить 1,45 миллиона тонн нефти.

В начале августа президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что из-за нефтяных разборок с Россией республика потеряла более 600 миллионов долларов. По его словам, в будущем Белоруссия будет диверсифицировать источники сырья.

Раньше Россия была единственным поставщиком нефти для Белоруссии, но стороны не смогли договориться о цене. Теперь Минск покупает сырье у Азербайджана, Норвегии, США и Саудовской Аравии.