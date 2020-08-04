Белоруссия назвала потери из-за «нефтяных разборок» с Россией

Бюджет Белоруссии потерял 1,5 миллиарда белорусских рублей (более 600 миллионов долларов) из-за «нефтяных разборок» с Россией. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого ведется на YouTube.

В целом, за пять лет из-за дорогих кредитов, несправедливых цен на энергоресурсы и торговых войн Белоруссия лишилась 9,5 миллиарда долларов. По словам Лукашенко, опыт последних лет показал, что «высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение».