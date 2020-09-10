Пострадавшим от коронавируса выплатят миллиарды долларов

Выплаты компаний страхового рынка Lloyd's of London по случаям, связанным с коронавирусом, могут достигнуть 5 миллиардов фунтов (6,49 миллиарда долларов), сообщает Bloomberg.

Речь идет о широком круге инцидентов: пострадавшими считаются как те, кто прекратил предпринимательскую деятельность, так и те, кто отменил мероприятия из-за карантинных ограничений. За первые полгода коронавирусные выплаты Lloyd's составляли 2,4 миллиарда фунтов (3,11 миллиарда долларов). Иски подали десятки тысяч человек.

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Убытки крупнейшего в мире страхового рынка оцениваются в 400 миллионов фунтов (почти 520 миллионов долларов). «Пандемия нанесла катастрофический социальный и экономический ущерб, требуя беспрецедентных мер для сдерживания распространения вируса и для того, чтобы снова поставить бизнес и экономику на ноги», — констатировал глава Lloyd's Джон Нил. Не считая коронавируса, выплаты также нужно осуществить пострадавшим в сезон ураганов, потери от которых уже оцениваются в миллиарды долларов.

В целом спасение мировой экономики от последствия кризиса может обойтись в 35 триллионов долларов до 2025 года. Если сейчас мировая экономика вышла на пик восстановления после эпидемии, то в скором будущем ее могут ждать новые проблемы.