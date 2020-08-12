Названы условия получения прибавки к пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условия получения прибавки к пенсии в 2020 году. Они перечислены в сообщении на сайте организации.
На повышенный размер пенсии могут претендовать граждане, достигшие в 2020 году 80-летнего возраста. Ставка для них повышается на величину фиксированной выплаты (составной части страховой пенсии), которая сейчас равняется 5686,25 рубля.
От пенсионеров не требуется дополнительных заявлений в ПФР — прибавка будет начислена им автоматически со следующего после даты рождения месяца.
Дополнительно 80-летние россияне могут оформить компенсационную выплату по уходу в размере 1,2 тысячи рублей. Подтверждать необходимость самого ухода также не требуется. Выплата будет назначена человеку, осуществляющему такой уход, при условии, что он трудоспособен, не работает и не получает пенсию.
Также по закону двойная фиксированная выплата положена инвалидам I группы, независимо от возраста и прочих условий.