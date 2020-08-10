Россияне назвали сумму для достойной жизни на пенсии

В среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 59 тысяч рублей. Именно такую сумму участники опроса НПФ Сбербанка считают необходимой для обеспечения достойной жизни в старости. Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Пожелания россиян превосходят реальный размер государственной пенсии — в среднем 15 тысяч рублей — почти в четыре раза. На ожиданиях сказывается пол, возраст и образование. Так, мужчины хотели бы получать пенсию в 61 тысячу рублей, а женщины — 56 тысяч. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысяча рублей).

Материалы по теме Двойной навар Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти? Падение титана Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?

Пенсионные ожидания зависят и от региона проживания. Например, в Москве горожане в старости хотели бы получать в среднем 92 тысячи рублей, а самые скромные ожидания — в Ижевске, Рязани и Тольятти (порядка 50 тысяч рублей). При этом самостоятельно на пенсию копят только 12 процентов из тех, кто вообще делает накопления.

Недавнее исследование показало, что почти треть россиян (31 процент) хотели бы выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет. При этом почти половина — 49 процентов респондентов — признались, что ничего не делают, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или закончить карьеру пораньше. Еще 26 процентов собираются принять меры в будущем, но пока ничего не делают.