Россиянам раскрыли секрет пенсии в 90 тысяч рублей

Опрошенные «Известиями» экономисты раскрыли секрет пенсии по старости в России в размере более 90 тысяч рублей. Чтобы обеспечить ее, требуется начинать копить как можно раньше.

Согласно результатам опросов, жители Москвы считают оптимальной ежемесячную пенсию в 92 тысячи рублей. Для обеспечения такой суммы необходимо инвестировать самостоятельно, причем стартовый капитал должен равняться 25 миллионам рублей, подсчитала аналитик «Финама» Юлия Афанасьева.

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Предпочтительными направлениями инвестирования она назвала биржевые индексы, товарные фьючерсы и валюту. Вкладываться в них можно самостоятельно или через посредников в виде инвестфондов.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий посоветовал ежемесячно инвестировать 29 тысяч рублей в облигации или 14,3 тысячи в сбалансированный портфель из акций и облигаций на протяжении 35 лет. В этом случае можно добиться того, чтобы негосударственная пенсия составляла примерно 100 тысяч рублей.

Также опрошенные финансисты упомянули про негосударственные пенсионные фонды (НПФ), банковские вклады, накопительное страхование жизни и паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в качестве инструментов инвестирования. При их использовании срок накопления увеличится — либо необходимо будет вкладывать больше средств.