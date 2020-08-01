В России выросли пенсии

В России с 1 августа выросли накопительные пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Накопительные пенсии подняли на 9,13 процента. Изменения коснулись 80 тысяч российских пенсионеров.

Кроме того, с августа на 7,99 процента увеличены выплаты, которые получают участники программы софинансирования пенсионных накоплений в виде срочных выплат. Речь идет о формате, при котором пенсия выплачивается в период, указанный пенсионером. Перерасчет коснется еще около 32 тысяч человек.

С начале августа ПФР традиционно осуществляет ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Их корректируют с учетом страховых взносов, поступивших с зарплат. Каждый год такие пенсии растут не более чем на три пенсионных балла. Стоимость одного такого балла составляет 93 рубля, таким образом максимальная прибавка к пенсии не превысит 279 рублей.