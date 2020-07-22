НПФ захотели больше заработать на пенсионерах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России в том, чтобы привязать единовременную выплату накопительной пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. Об этом со ссылкой на позиции Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ) пишет «Коммерсантъ».

Однако, как следует из ответов обеих организаций в адрес ПФР, одновременно они захотели ввести такие условия назначения выплат, которые позволят им больше заработать.

В настоящее время накопительную пенсию выплачивают пожизненно, если объем накоплений прибавляет 5 и более процентов к страховой части. В противном случае пенсионер получает все накопленные деньги разом.

Из-за увеличения пенсионного возраста ПФР предложил изменить методику расчета. Его идея в том, что накопленная сумма должна позволить платить 10 и более процентов от прожиточного минимума пенсионера.

Как оценивают в АНПФ, такие условия увеличат число единовременных выплат на 20 процентов, что приведет «к социальной нестабильности пенсионеров», а государству придется увеличивать расходы бюджета.

По состоянию на 1 июля средний размер страховой пенсии в России составляет 14,5 тысячи рублей, а прожиточный минимум пенсионера — 9,3 тысячи. Таким образом, ПФР хочет повысить планку примерно на четверть. Вместо этого НПФ предлагают установить границу на уровне 5-7 процентов от прожиточного минимума пенсионера. Это означает, что претендовать на разовую выплату сможет значительно меньшее число граждан.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов отметил, что предложения НПФ выгодны в первую очередь им самим, поскольку единовременная выплата лишает их средств пенсионера. Вместе с тем, подчеркнул он, минимальная доплата к пенсии не решает проблем человека и практически не влияет на его финансовое положение.

Ранее Минтруд назвал регионы России с самыми высокими пенсиями. Ими стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский край и Магаданская область.