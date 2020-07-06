Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями

Минтруд назвал регионы России с самыми высокими пенсиями. Рейтинг возглавили Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский край и Магаданская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в России в 2019 году, проведенного ведомством.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), на 1 января 2020 года средний размер пенсии по стране составил 15 697,46 рубля. В Чукотском автономном округе средняя пенсия чуть более 28 219 рублей, в Ненецком — 25 215 рублей, в Камчатском крае — 24 409 рублей, а в Магаданской области — 24 304 рублей.

Самые маленькие пенсии в России получают жители Дагестана — 12 411 рублей, Калмыкии — 13 350 рублей, Кабардино-Балкарии — 12 473 рубля. В докладе отмечается, что в стране нет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Ранее сообщалось, что ПФР получит из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в 2020-м. В результате в будущем году на Пенсионный фонд придется пятая часть всех федеральных расходов бюджета.

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