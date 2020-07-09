Медведев рассказал о непопулярности пенсионной реформы

Бывший премьер-министр России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста. Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде».

Медведев пояснил, что пенсионная реформа в принципе является непопулярной темой у людей, поскольку никто не любит подобных изменений. По его словам, он читает многое из того, что ему пишут, и пенсионную реформу россияне припоминают экс-премьеру до сих пор.

Бывший глава правительства отметил, что решение о повышении пенсионного возраста было непростым. Однако работа премьер-министром в принципе сложная, поскольку каждый день приходится принимать решения, которые напрямую влияют на жизни людей.

Пенсионная реформа в России стартовала в январе 2019 года. К 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В марте стало известно, что выгода для российского бюджета от пенсионной реформы составила более 20 миллиардов рублей.

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