Медведев раскрыл лайфхак для избрания президентом России

Для достижения президентского кресла нужно «работать по-серьезному» и ответственно относиться к своим обязанностям, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря о лайфхаке для желающих стать президентом России. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 9 июля.

«В любой должности, а тем более в должности президента, самое главное — это работать по-серьезному, принимать взвешенные решения. (...) И на государственной должности, и в любой другой деятельности. Вот такой лайфхак», — сказал экс-президент и бывший премьер-министр.

На вопрос, кем сложнее работать — главой государства, правительства или же заместителем председателя Совбеза, Медведев выбрал первый вариант. Он пояснил, что президент отвечает за всю страну. При этом он отметил, что тяжелой рутины у премьера больше.

В ходе интервью журналисту «Комсомольской правды» Медведев также отметил, что с президентом Владимиром Путиным его связывают добрые товарищеские отношения.

В середине января после послания президента Федеральному собрания

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер-министром стал Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.

Медведев занял пост премьера в мае 2012 года, в 2008-2012 годах был президентом РФ.

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