Медведев рассказал о товарищеских отношениях с Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал об отношениях с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в четверг, 9 июля.

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«У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Все в порядке. Все хорошо», — сказал он.

По его словам, после ухода с поста премьера на новую должность он регулярно общается с главой государства в различных форматах. «Обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — пояснил Медведев.

В середине января после послания президента Федеральному собрания

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 16 января он был назначен указом главы государства заместителем председателя Совета безопасности РФ. Премьер-министром стал Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой.

Медведев занял пост премьер-министра в мае 2012 года, в 2008-2012 годах был президентом РФ.

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