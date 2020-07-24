В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

В России для того, чтобы стимулировть граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили ввести отдельный налоговый вычет. Об этом сообщают «Известия».

Такие предложения содержатся в совместном письме в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций — АНПФ и НАПФ. Отмечается, что лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тысяч рублей. В таком случае граждане смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию.

В письме также указывается, что сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год. При этом он содержит четыре компонента: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер вычета не индексировался более десяти лет.

Авторы инициативы указывают, что фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян.

Как считают эксперты, предложение достойно внимания, однако есть сложности в его реализации. Проблема состоит как в реальных доходах населения, которые не растут, так и в выпадающих доходах дефицитного бюджета.

В начале июля в России предложили увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил, что сейчас официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13 процентов) с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. По его мнению, эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.