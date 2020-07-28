Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Реальный рост размера пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года определяется федеральным законом, а не указами, поэтому его остановка пока не предусматривается. Таким образом сообщения ряда СМИ прокомментировали в Минтруда, передает РИА Новости.

Возможную заморозку пенсий связывали с указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», подписанным президентом страны Владимиром Путиным.

Документ заменяет собой аналогичный указ от мая 2018 года и содержит ряд существенных отличий. К примеру, в нем больше не ставится задача войти в пятерку крупнейших экономик мира, а также снижаются требования по ожидаемой продолжительности жизни.

Внимание экспертов привлек пункт, где говорилось об индексации пенсий на величину, не меньшую, чем инфляция. В майском указе это требование формулировалось как индексация на уровень выше инфляции, что и означает реальный рост.

Однако в Минтруда заметили, что изменение размера пенсий гарантировано законом от 3 октября 2018 года. В нем сказано, что с 1 января 2021-го пенсии проиндексируют на 6,3 процента, с 1 января 2022 года — на 5,9 процента, с 1 января 2023-го — на 5,6 процента, с 1 января 2024 года — на 5,5 процента. После этого периода индексация страховых пенсий будет связана с доходами Пенсионного фонда России, при этом в ведомстве считают, что их будет достаточно.

Действующий федеральный закон об индексации пенсий принят в рамках исполнения майского указа 2018 года. До 30 октября 2020 года правительство должно сформулировать предложения по исполнению нового указа и скорректировать план работ на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Какие именно планы собирается корректировать кабмин, не сообщалось.