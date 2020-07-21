Борьбу с бедностью в России решили отложить

В России уровень бедности должен снизиться в два раза (по сравнению с 2017 годом) к 2030, а не к 2024 году. Достижение этой цели решили отложить на шесть лет, следует из указа президента Владимира Путина на сайте Кремля.

В документе перечислены национальные цели развития до 2030 года, такие как увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан и другие. В предыдущем указе о стратегических задачах власти требовали бороться с бедностью так, чтобы снизить ее уровень вдвое к 2024 году.

Также Россия отказалась от задачи по вхождению страны в число крупнейших экономик мира к 2030 году. Корректировка национальных целей произошла из-за неблагоприятной международной экономической конъюнктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале июля источники заявляли, что власти планируют продлить исполнение нацпроектов на шесть лет из-за нехватки средств. Их финансирование может сократиться на 140 миллиардов рублей в 2021-2022 годах.