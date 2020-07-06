Российским нацпроектам продлят жизнь

Российские власти продлят жизнь нацпроектам. Сроки окончания программы могут перенести на шесть лет из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Согласно проекту документа по изменениям целевых показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП)», который оказался в распоряжении агентства, сроки его реализации хотят продлить до 2030 года. Инициатива может распространиться и на другие нацпроекты, добавили источники. В Минэкономразвития заявили, что на уровне правительства обсуждается донастройка нацпроектов. В ближайшее время показатели и инструменты национальных проектов скорректируют с учетом влияния коронавируса на экономику.

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Ранее стало известно, что финансирование нацпроектов в 2021-2022 годах может сократиться на 140 миллиардов рублей. Изменения связаны с переносом и перераспределением денежных средств бюджета на ближайшие годы. В частности, по поддержку малого бизнеса потратят на 7 миллиардов меньше, чем предполагалось.

В общей сложности в России реализуются 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Изначально их реализация была рассчитана на 2019-2024 годы.

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