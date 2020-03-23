Кудрин допустил перенос нацпроектов

В России допустили перенос сроков реализации национальных проектов, которые должны быть завершены до 2024 года. Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные проекты придется отложить. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.

«Пока да, я думаю, что да», — так он ответил на вопрос журналистов о необходимости отложить расходование средств.

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Ранее в марте Счетная палата предложила правительству скорректировать показатели нацпроектов: только после этого можно будет проанализировать их исполнение. «Может быть, нам нужно дать новому правительству сейчас скорректировать национальные проекты, а затем видеть уже скорректированные проекты и их анализировать», — говорил Кудрин.

Поводом для этого стала непростая ситуация в российской экономике, негативное влияние на которую оказывает распространения коронавируса. По словам Кудрина, это окажет влияние на все стороны жизни, а последствия пока невозможно оценить.

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