Российские власти признали непростую ситуацию в экономике

Российский бюджет в 2020 году будет дефицитным, заключил министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, ситуация в экономике «развивается не лучшим образом», наблюдается отклонение от макропрогноза на текущий год. Министр также призвал Казначейство контролировать эффективность трат средств на исполнение мер, озвученных президентом в ходе послания Совету федерации. «Нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», — признал Силуанов.

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Министр добавил, что, в том числе из-за распространения коронавируса сжимаются целые сектора экономики. «Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов», — уточнил он.

Ранее в среду, 18 марта, курс рубля рухнул до минимума за четыре года. В последний раз до таких отметок российская валюта опускалась в феврале 2016 года.

По последним данным, в России зафиксировано более 100 случаев заражения новым типом коронавируса, большинство инфицированных находятся в Москве. Из-за сложившейся ситуации многие компании перевели сотрудников на удаленную работу.

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