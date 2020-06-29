Минфин сократит финансирование нацпроектов

Министерство финансов России намерено сократить финансирование нацпроектов в следующие два года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные проектировки материалов ведомства.

Отмечается, что в общей сложности финансирование на 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 миллиардов рублей. Такие изменения в ведомстве объясняют переносом и перераспределением ресурсов в ближайшие годы.

Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию». Финансирование этого нацпроекта планируется снизить почти на 150 миллиардов рублей в следующие два года. По другим направлениям изменения относительно небольшие — в некоторых ожидается и прирост.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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