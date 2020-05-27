Финансирование нацпроектов в Саратовской области увеличили

Объем направленных на реализацию национальных проектов средств в Саратовской области увеличили. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Стрелюхин, передает ТАСС.

Он уточнил, что в 2020 году на реализацию нацпроектов в Саратовской области предусмотрено 22,8 миллиарда рублей — это на четверть больше, чем в 2019-м. Увеличение финансирования произошло в том числе за счет дополнительных средств из федерального бюджета на строительство крупных объектов социальной инфраструктуры: онкологического центра с поликлиникой и поликлиники общего профиля. Также дополнительные деньги выделили на переоснащение медицинского оборудования.

Стрелюхин добавил, что угрозы срыва или невыполнения нацпроектов в Саратовской области нет.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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