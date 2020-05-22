В России утвердят стандарт для бережливых поликлиник

Министерство здравоохранения России утвердит стандарт для бережливых поликлиник. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на проект соответствующего приказа.

В документе медицинские организации, внедряющие новую модель работы, выделены в три уровня. В поликлиниках первого уровня должны быть разделены потоки больных и здоровых пациентов, а также не будут пересекаться больше одного раза те, кто получает услуги по ОМС и за личные средства. «Не менее 50 процентов плановых пациентов осуществляют амбулаторный прием по предварительной записи, не менее 80 процентов из них — в установленное время предварительной записи», — добавляется в проекте приказа. Также будет обеспечена система информирования и навигации пациентов.

На втором уровне медучреждения должны не только обеспечить критерии первого уровня, но и увеличить число плановых пациентов на амбулаторном приеме по предварительной записи до 70 процентов, а также организовать не менее 50 процентов записи без обращения в регистратуру.

Третий уровень предусматривает требования первого и второго, а также увеличение количества пациентов по предварительной записи без обращения в регистратуру, наращивание цифровизации медучреждения, иное планирование запасов медицинских изделий и лекарств в кабинетах и на складах. «Это поликлиника, где бережно относятся не только к здоровью пациента, но и к его времени», — поясняется в проекте.

Система бережливых поликлиник реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». До конца 2024 года на него планируется потратить в общей сложности более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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