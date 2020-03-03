В России разработали многоуровневую систему оценки медучреждений

Министерство здравоохранения России разработало многоуровневую систему оценки медицинских учреждений, перешедших на бережливые технологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В каждом регионе Росздравнадзор сформирует и утвердит специальную комиссию для проведения оценки соответствия медучреждения определенному уровню новой модели оказания медицинской помощи. На основании результатов работы этой комиссии региональное подразделение Росздравнадзора примет решение о соответствии медорганизации определенному уровню.

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Для более точного определения уровня учреждения было разработано 22 критерия. Первый уровень — это соответствие выполнения восьми критериев, второй уровень — выполнение 15-18 критериев, третий уровень — 19 критериев и более. «Подтверждение соответствия медицинской организации уровню новой модели будет осуществляться один раз в три года. Чем выше уровень, достигнутый медицинской организацией, тем лучше организовано оказание медицинской помощи в условиях данной медицинской организации», — пояснили в Минздраве.

Целью введения новой системы оценки является совершенствование процессов в учреждениях, основанных на принципах бережливого производства — минимизации затраченных ресурсов при условии удовлетворенности потребностей пациента («бережливые» поликлиники).

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил утвердить утвердить положение о «бережливых» поликлиниках. Он отметил, что внедрение новых стандартов позволит сократить время ожидания пациентов в очередях в 3-4 раза.

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. Его целью обозначены повышение доступности и качества медицинских услуг и улучшение работы лечебных учреждений. В частности, должно сократиться время пребывания пациентов в поликлинике при оптимизации работы регистратуры и повышении общей производительности медучреждения.

С 2019 года «Бережливая поликлиника» стала частью национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Его цель — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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