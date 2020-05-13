Детские поликлиники в российском регионе станут бережливыми

Во всех детских поликлиниках Орловской области в 2020 году внедрят бережливые технологии. Об этом ТАСС сообщил руководитель профильного департамента региона Иван Залогин.

«Новая модель лечебного учреждения к концу 2020 года будет внедрена во всех детских поликлиниках. Их четыре в областном центре, по одной в Ливнах, Мценске, детское поликлиническое отделение в Плещеевской больнице, областная поликлиника на базе научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой», — пояснил он.

По его словам, в результате в медучреждениях будет решена проблема с очередями в регистратуру. Кроме того, за счет изменения маршрутизации пациентов те, кто пришел на плановый осмотр, и те, кому необходима срочная медицинская помощь, будут разведены по разным потокам — в итоге врачи смогут более оперативно реагировать на нужды больных.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. До конца 2024 года на него планируется потратить в общей сложности более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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