В России допустили перенос модернизации первичного звена здравоохранения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил перенос запуска модернизации первичного звена здравоохранения, который должен был состояться 1 июля. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Наиболее вероятное — это передвижка начала модернизации первичного звена здравоохранения непосредственно с 1 июля на полгода, потому что даже реализация сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил [направлена] в другую сторону», — сказал Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он уточнил, что «вопрос не столько финансовый, сколько в реализации, хотя программы все сданы». Отвечая на вопрос о возможных планах по изменению национального проекта «Здравоохранение», Мурашко сказал, что регионы сегодня не исполняют параметры нацпроектов, в том числе финансовые.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, поскольку именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Запуск соответствующих программ модернизации намечен на 1 июля.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в стране до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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