Участникам программы «Земский доктор» в Карелии доплатят за благоустройство

Власти Карелии выплатят участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» по 50 тысяч рублей на благоустройство придомовой территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что средства можно направить на строительство бани, хозяйственных помещений, приобретение посадочного материала, техники и оборудования.

Ожидается, что в 2020 году в небольшие населенные пункты Карелии будут привлечены более 40 врачей и фельдшеров. Всего на обеспечение кадрами лечебных учреждений в регионе планируется потратить более 193 миллионов рублей. В эту сумму входят в том числе средства на покупку служебных квартир для медиков и их социальную поддержку.

Деньги на эти цели выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в стране до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в России с 2012 и 2018 года соответственно. Они предусматривают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч рублей для фельдшеров, переезжающих в сельскую местность.

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