Российский военный флот опробует лечение с помощью телемедицины

Военно-морской флот (ВМФ) России опробует лечение пациентов с помощью технологий телемедицины. Об этом «Известиям» сообщили в главкоме ВМФ.

Уточняется, что современное медицинское оборудование и систему связи для телемедицины получило госпитальное судно «Иртыш». Через закрытые каналы связи врачи смогут проводить онлайн-консилиумы, а при необходимости — трансляцию хирургических операций, со специалистами Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). «Задача в том, чтобы врач мог не только получить информацию, но и задать вопрос, услышать ответ. Новая цифровая эпоха должна дать мощный толчок к развитию образования врачей», — сказал доцент Российского экономического университета имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Сейчас «Иртыш» находится на рейде во Владивостоке. По мнению собеседников издания, плавучий госпиталь должен значительно снизить нагрузку на лечебные учреждения Дальнего Востока в условиях распространения коронавируса.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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