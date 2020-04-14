В российском регионе запустили проект по телемедицине

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) запустили пилотный проект по использованию телемедицины для лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) региона Роберт Акназаров.

Проект позволит жителям, в том числе живущим в удаленных населенных пунктах, общаться с медработникам дистанционно. «Врач пациенту может позвонить по видеосвязи, уточнить лечение, чтобы режим самоизоляции соблюдался», — объяснил Акназаров.

По его словам, такая услуга будет доступна всем жителям ХМАО. При этом возможность попадания личных данных в открытый доступ исключена, подчеркнул глава МИАЦ.

Одно из местных учреждений, которые начали применять телемедицину, — Сургутская городская клиническая поликлиника №2. Как сообщила главный врач поликлиники Марина Тараник, чтобы дистанционно получить консультацию медика, пациенту необходим компьютер или смартфон с веб-камерой. «Через [портал] госуслуги будет возможность записаться на консультацию на определенное время, и после этого лечащий врач по видеосвязи свяжется с пациентом», — сказала она.

Проект по использованию телемедицины в ХМАО реализуется в рамках нацпроекта Здравоохранение, который будет работать в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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