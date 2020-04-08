Российский регион заменит десятки аварийных ФАПов

Тюменская область в 2020 году заменит десятки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщается на сайте областной думы.

Председатель социального комитета думы Ольга Швецова уточнила, что всего будет заменено 37 ФАПов. «Новые ФАПы — модульные, отвечающие современным требованиям, там есть все необходимое оборудование для оказания первичной медпомощи и профилактической работы, например, можно измерить давление и уровень сахара в крови, сделать ЭКГ», — сказала она.

Кроме того, по словам Швецовой, планируется приобрести десять передвижных мобильных комплексов и обустроить вертолетную площадку на территории областной клинической больницы №2. «Ее наличие позволит оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий», — пояснила председатель комитета.

Средства на приобретение ФАПов, мобильных комплексов и обустройство вертолетной площадки Тюменская область получит в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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