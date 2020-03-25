Российский регион закупит оборудование для лечения онкологии и болезней сердца

Вологодская область закупит новое оборудование для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом заявила заместитель губернатора российского региона Лариса Каманина, сообщается на сайте областного правительства.

Так, в сердечно-сосудистый центр Вологодской областной клинической больницы поступит компьютерный томограф для исследований сердца и головного мозга, а в первичное сосудистое отделение второй клинической больницы — ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях. Первичное сосудистое отделение первой городской больницы пополнится диагностическим комплексом для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии.

Кроме того, запланирована поставка 49 единиц оборудования в Вологодский областной онкологический диспансер, в том числе ангиографического аппарата, специализированного мультиспирального компьютерного томографа, передвижного рентгенологического комплекса C-дуга. Медучреждения введут новое оборудование в эксплуатацию осенью 2020 года.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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