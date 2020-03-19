Российских чиновников поймали на сговоре при реализации нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уголовное дело в отношении трех компаний Республики Хакасия, подозреваемых в сговоре при реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Подозреваемые — Управление капитального строительства, ООО «Агрегат» и ООО «Строительная техника и механизмы». Сотрудников этих организаций поймали на заключении антиконкурентных соглашений при проведении аукционов на право поставки и строительства модульной врачебной амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Вследствие сговоров не только ограничивается конкуренция на торгах, но и завышаются начальные (максимальные) цены государственных контрактов, нарушаются сроки их исполнения, заказчиками принимаются некачественные работы и товары. Все это ставит под угрозу реализацию нацпроектов», — заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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