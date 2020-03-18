Россия нарастила выпуск лекарств

Выпуск лекарств в России в феврале 2020 года увеличился на 24 процента в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг 35,2 миллиарда рублей. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

В сравнении с январем 2020 года рост составил 46,2 процента.

Выпуск вакцин и сывороток в ампулах упал в 5,1 раза в годовом выражении, до 721,7 тысячи ампул, а в дозах — на 20,8 процента, до 868,3 миллиона доз.

Производство антибиотиков снизилось на 32,3 процента, до 27,2 тонны, по отношению к февралю 2019 года. При этом производство к январю 2020-го выросло на 7,5 процента. Выпуск витаминов и их производных остался на прежнем уровне — 23,19 тонны.

До 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

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